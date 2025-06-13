В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.
Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором женщина публично делает оскорбительные заявления в адрес российских Вооруженных сил.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.