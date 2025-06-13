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В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

СК в Иркутской области проверит информацию о дискредитации ВС России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.

Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором женщина публично делает оскорбительные заявления в адрес российских Вооруженных сил.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.