В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.