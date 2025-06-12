Более 100 человек погибли в секторе Газа за сутки из-за ударов Израиля

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 103 тела погибших и 427 раненых. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы, передает Агентство Анадолу.
По имеющимся данным, с 18 марта, когда Израиль возобновил военные действия, нарушив перемирие от 19 января, погибли 4 924 палестинца, ранения получили 15 780 человек.
Таким образом, с начала израильских атак 7 октября общее число погибших достигло 55 207, а число раненых — 127 821.
В заявлении ведомства также говорится, что с 27 мая в зонах раздачи гуманитарной помощи, созданных под контролем Израиля и США от имени «Фонда гуманитарной помощи Газе», палестинцы подвергаются систематическим атакам.
В результате этих нападений погибли 245 человек, еще 2 152 получили ранения.
Также отмечается, что в секторе Газа под завалами по-прежнему остаются тела тысяч погибших. -0-