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Более 100 человек погибли в секторе Газа за сутки из-за ударов Израиля

Таким образом, с начала израильских атак 7 октября общее число погибших достигло 55 207, а число раненых — 127 821.

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 103 тела погибших и 427 раненых. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы, передает Агентство Анадолу.

По имеющимся данным, с 18 марта, когда Израиль возобновил военные действия, нарушив перемирие от 19 января, погибли 4 924 палестинца, ранения получили 15 780 человек.

Таким образом, с начала израильских атак 7 октября общее число погибших достигло 55 207, а число раненых — 127 821.

В заявлении ведомства также говорится, что с 27 мая в зонах раздачи гуманитарной помощи, созданных под контролем Израиля и США от имени «Фонда гуманитарной помощи Газе», палестинцы подвергаются систематическим атакам.

В результате этих нападений погибли 245 человек, еще 2 152 получили ранения.

Также отмечается, что в секторе Газа под завалами по-прежнему остаются тела тысяч погибших. -0-