Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заподозрила Вадефуля в заражении бациллой Бербок после слов об РФ

Официальный представитель МИД РФ пообещала восполнить провалы в памяти «немецких милитаристов».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Слова главы МИД Германии Йохана Вадефуля о том, что Россия стремится продолжить конфликт на Украине, могу свидетельствовать о провалах в памяти немецкого министра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что подобные «симптомы» наблюдались у его предшественницы на этом посту Анналены Бербок.

«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова.

Она пообещала восполнять «провалы в памяти немецких милитаристов».

«Это Германия (Меркель) обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития», — подчеркнула она.

Напомним, в мае 2024 года Захарова заявила, что обеспокоена состоянием Анналены Бербок, которая на тот момент занимала пост министра иностранных дел ФРГ, а также напомнила немецкой стороне о том, какие государства ответственны за продолжение украинского конфликта.