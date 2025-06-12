Слова главы МИД Германии Йохана Вадефуля о том, что Россия стремится продолжить конфликт на Украине, могу свидетельствовать о провалах в памяти немецкого министра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что подобные «симптомы» наблюдались у его предшественницы на этом посту Анналены Бербок.
«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова.
Она пообещала восполнять «провалы в памяти немецких милитаристов».
«Это Германия (Меркель) обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития», — подчеркнула она.
Напомним, в мае 2024 года Захарова заявила, что обеспокоена состоянием Анналены Бербок, которая на тот момент занимала пост министра иностранных дел ФРГ, а также напомнила немецкой стороне о том, какие государства ответственны за продолжение украинского конфликта.