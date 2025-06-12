Захарова заподозрила Вадефуля в заражении бациллой Бербок после слов об РФ

Напомним, в мае 2024 года Захарова заявила, что обеспокоена состоянием Анналены Бербок, которая на тот момент занимала пост министра иностранных дел ФРГ, а также напомнила немецкой стороне о том, какие государства ответственны за продолжение украинского конфликта.