США предупредили граждан об опасности на Ближнем Востоке и Северной Африки

Госдепартамент США распространил экстренное предупреждение для американских граждан в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе на фоне растущей угрозы военного конфликта между Ираном и Израилем.
В заявлении ведомства содержится призыв к соотечественникам проявлять повышенную осторожность или рассмотреть возможность срочного выезда из этих государств. Для оперативного информирования американцам рекомендуется зарегистрироваться в программе STEP, позволяющей получать экстренные оповещения. Также гражданам США советуют обеспечить беспрепятственную связь с дипломатическими представительствами на случай кризисных ситуаций.
«В связи с усилением региональной напряженности Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что США инициировали частичный вывод дипломатического персонала из Ирака, Бахрейна и Кувейта.