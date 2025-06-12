США предупредили граждан об опасности на Ближнем Востоке и Северной Африки

В заявлении ведомства содержится призыв к соотечественникам проявлять повышенную осторожность или рассмотреть возможность срочного выезда из этих государств. Для оперативного информирования американцам рекомендуется зарегистрироваться в программе STEP, позволяющей получать экстренные оповещения. Также гражданам США советуют обеспечить беспрепятственную связь с дипломатическими представительствами на случай кризисных ситуаций.