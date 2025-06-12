США не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране, когда близится заключение соглашения с Тегераном

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты и Иран достаточно близки к хорошей договоренности по ядерной программе Тегерана, американская администрация пока не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в исламской республике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
Он комментировал возможность нанесения Израилем удара по Ирану. «Послушайте, я хочу заключить соглашение с Ираном. Мы довольно близки к достижению договоренности. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть. Я не хочу, чтобы они (Израиль — прим. БЕЛТА) заходили (начинали операцию — прим. БЕЛТА), потому что думаю, что операция все достижение договоренностей испортит. Может, и поможет, но может и сорвать», — сказал Трамп.
«У нас были очень хорошие переговоры с Ираном. Добьемся ли мы этого или нет, не могу сказать, но это (итоги переговоров — прим. БЕЛТА) произойдет в ближайшее время», — добавил американский лидер. Трамп подчеркнул, что предпочитает более дружелюбный путь.
«Я не хочу говорить о неизбежности нанесения Израилем удара, но, похоже, что это вполне может произойти. Все очень просто и несложно: Иран не может обладать ядерным оружием. В остальном я хочу, чтобы они были успешными. Я хочу, чтобы они были потрясающими. Мы поможем им стать успешными. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое», — сказал глава государства.
«Я бы хотел избежать конфликта. Ирану придется вести более жесткие переговоры, то есть ему придется дать нам то, что он не хочет давать сейчас», — добавил президент.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что израильские чиновники планируют встретиться на этой неделе со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Отмечается, что темой встречи может стать возможное нападение Израиля.
В четверг 12 июня агентство Reuters сообщило, что США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке из-за «возросших рисков безопасности в регионе». Кроме того, по данным агентства, министр обороны США Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей американских военных из стран Ближнего Востока. В основном это решение касается граждан США, находящихся в Бахрейне и Кувейте.
Трамп подтвердил, что часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке выводят по соображениям безопасности.
Эвакуация дипломатов готовится на фоне сообщений о намерении Израиля нанести удары по объектам, связанным с иранской ядерной программой. В среду, 11 июня, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае войны с США исламская республика атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке. -0-