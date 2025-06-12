США не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране, когда близится заключение соглашения с Тегераном

Он комментировал возможность нанесения Израилем удара по Ирану. «Послушайте, я хочу заключить соглашение с Ираном. Мы довольно близки к достижению договоренности. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть. Я не хочу, чтобы они (Израиль — прим. БЕЛТА) заходили (начинали операцию — прим. БЕЛТА), потому что думаю, что операция все достижение договоренностей испортит. Может, и поможет, но может и сорвать», — сказал Трамп.