Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России

В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления. Она добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России.