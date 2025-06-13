«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне.
Дипломат отметила, что Россия будет «восполнять пробелы в памяти» немецких милитаристов.
Она напомнила, что именно Германия под руководством Ангелы Меркель обманула мировое сообщество — на словах всячески выражала свое намерение соблюдать минские соглашения, а на самом деле стремилась лишь накачать Украину оружием и «столкнуть в пучину кровопролития».
«Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», — пояснила Захарова.
Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного «Веймарского формата» заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления. Она добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России.