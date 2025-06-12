Бильдербергский клуб обсудит ситуацию на Украине

В центре дискуссий 2025 года — геополитическая нестабильность, включая ситуацию вокруг Украины, ближневосточный кризис и внутриполитические вызовы в США и ЕС. Отдельное внимание уделят миграционным процессам, военным технологиям и этическим аспектам развития искусственного интеллекта.