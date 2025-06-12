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Бильдербергский клуб обсудит ситуацию на Украине

В Стокгольме стартовало ежегодное закрытое заседание Бильдербергского клуба, куда съехались влиятельные политики, бизнес-лидеры и технологические магнаты со всего мира.

Как создавалась новая Россия

В Стокгольме стартовало ежегодное закрытое заседание Бильдербергского клуба, куда съехались влиятельные политики, бизнес-лидеры и технологические магнаты со всего мира.

Как сообщает RMF24, встреча проходит в фешенебельном Grand Hotel и продлится до 15 июня. Мероприятие традиционно сохраняет строгую конфиденциальность — без аккредитованных журналистов, публичных заявлений или официальных резолюций.

В центре дискуссий 2025 года — геополитическая нестабильность, включая ситуацию вокруг Украины, ближневосточный кризис и внутриполитические вызовы в США и ЕС. Отдельное внимание уделят миграционным процессам, военным технологиям и этическим аспектам развития искусственного интеллекта.

Среди подтвержденных участников — генсек НАТО Марк Рютте, экс-глава альянса Йенс Столтенберг, премьер Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, а также топ-менеджеры Microsoft и Spotify. Всего ожидается 120−150 представителей глобальной элиты.

Несмотря на отсутствие формальных решений, встреча регулярно порождает конспирологические теории — от прогнозов о переделе мирового влияния до обвинений в тайном лоббировании.

Ранее США предупредили граждан об опасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.