Венгрия и Словакия выступили против запрета на закупки энергии у РФ

Сийярто провел консультации со словацким коллегой Юраем Бланаром, и стороны сошлись во мнении, что подобные инициативы нарушают суверенитет стран-членов ЕС. «Формирование национальной энергетической политики — это вопрос суверенитета, и никто извне не может в нее вмешиваться», — подчеркнул венгерский министр в соцсетях.