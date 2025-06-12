На предстоящем заседании министров энергетики ЕС ожидаются жаркие дебаты — Еврокомиссия и Украина предложили ввести запрет на закупку российского газа, нефти и ядерного топлива. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение спровоцирует резкий рост коммунальных тарифов для европейцев.
Сийярто провел консультации со словацким коллегой Юраем Бланаром, и стороны сошлись во мнении, что подобные инициативы нарушают суверенитет стран-членов ЕС. «Формирование национальной энергетической политики — это вопрос суверенитета, и никто извне не может в нее вмешиваться», — подчеркнул венгерский министр в соцсетях.
Особое возмущение Сийярто вызвала позиция Киева: он пообещал «защищать венгерские семьи» от двукратного или трехкратного увеличения расходов, которое, по его словам, станет следствием «шантажа Владимира Зеленского».
Ранее сообщалось, что Бильдербергский клуб обсудит ситуацию на Украине.