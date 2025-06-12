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Захарову рассмешило выступление Зеленского на фоне триколора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала видеообращение лидера Украины Владимира Зеленского. Она отреагировала смеющимся эмодзи на картину с цветами российского флага — белым, синим и красным — висевшую за его спиной.

Как создавалась новая Россия

Захарова пошутила про триколор в обращении Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала видеообращение лидера Украины Владимира Зеленского. Она отреагировала смеющимся эмодзи на картину с цветами российского флага — белым, синим и красным — висевшую за его спиной.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она сопроводила пост кадром из видео Зеленского.

Ранее Захарова упрекнула Зеленского в том, что он продолжает клянчить ракеты, чтобы увеличить количество жертв. При этом Украина отказывается забрать тела солдат ВСУ, пишет телеканал RT.