Индия проведет расследование авиакатастрофы в соответствии с международными протоколами

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB) начало официальное расследование авиакатастрофы с самолетом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в соответствии с протоколами Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщил индийский министр гражданской авиации Раммохан Наиду, передает ТАСС.
«После трагического инцидента в Ахмедабаде AAIB начало официальное расследование в соответствии с международными протоколами, установленными ИКАО», — написал он в Х.
Кроме того, по словам Наиду, правительство Индии создает комитет высокого уровня, в состав которого войдут эксперты из разных областей, для детального изучения авиакатастрофы. «Комитет будет работать над повышением безопасности полетов и предотвращением подобных инцидентов в будущем», — уточнил министр.
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. По данным газеты The New Indian Express, в результате крушения погибли более 310 человек — как пассажиры и члены экипажа судна, так и находившиеся на земле люди. Глава МВД Индии Амит Шах подтвердил ранее, что один пассажир разбившегося самолета выжил. -0-