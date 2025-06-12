Зеленский записал обращение на фоне триколора

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал свое очередное видеообращение, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела триколор и пошутила в своем телеграм-канале.
«На фоне триколора уже начал выступать?» — вопрошает дипломат.
Захарова выложила в своем телеграм-канале кадр из видео, где за спиной Зеленского расположена картина. А на ней явно считываются цвета российского флага.
Под постом набралось более двух сотен комментариев. Один из пользователей продолжил шутку Захаровой, заявив, что у Зеленского началась стадия принятия. И добавил, что он вскоре и на нормальный язык может перейти.
Ранее «МК» писал, что недовольному поздравлениями России от США украинскому министру Мария Захарова посоветовала обратить внимание на рефрижераторы с телами украинцев.