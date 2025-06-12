Губернатор Флориды, заявил что водители имеют право сбивать протестующих, если чувствуют угрозу с их стороны

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что водители автомобилей имеют право продолжать движение в толпе, если протестующие окружили их и представляют угрозу. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из таких улиц, а толпа приближается, окружает вашу машину и угрожает вам, вы имеете право бежать ради своей безопасности», — приводит слова Десантиса журнал Newsweek.
Губернатор уточнил, что если водитель собьет человека, это будет вина протестующего, а не автомобилиста.
Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти не оправдывают насилие, но считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи.
Отмечается, что заявление Десантиса прозвучало в преддверии акций протеста против политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, запланированных на всей территории США на 14 июня. Мероприятие под названием «День без королей» (No Kings Day) должно состояться в тот же день, что и военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия Армии США. Организаторы призывают желающих по всей стране выйти на митинги с намерением отвлечь внимание населения от торжеств. -0-