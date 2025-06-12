Губернатор Флориды, заявил что водители имеют право сбивать протестующих, если чувствуют угрозу с их стороны

Отмечается, что заявление Десантиса прозвучало в преддверии акций протеста против политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, запланированных на всей территории США на 14 июня. Мероприятие под названием «День без королей» (No Kings Day) должно состояться в тот же день, что и военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия Армии США. Организаторы призывают желающих по всей стране выйти на митинги с намерением отвлечь внимание населения от торжеств. -0-