CNN: США аннулируют разрешение на проживание более чем у 500 тыс. мигрантов

Министерство внутренней безопасности США готовится уведомить сотни тысяч мигрантов о прекращении их легального статуса проживания и трудоустройства в стране. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на копию официального уведомления, разосланного участникам миграционной программы.
Мера затронет граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной инициативе CHNV, запущенной при администрации Джо Байдена. В рамках этой программы разрешение на въезд получили более 530 тысяч человек. Теперь их информируют об аннулировании гуманитарного допуска.
В уведомлении указывается, что в случае непокидания территории США добровольно, мигрантам грозят принудительные меры, включая задержание и депортацию без отсрочки.
CNN отмечает, что это решение вписывается в новую, более жёсткую миграционную стратегию администрации Дональда Трампа, нацеленной на массовое выдворение как нелегальных, так и некоторых легально пребывающих иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что Белый дом готовится начать перемещение 9 тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в заливе Гуантанамо на Кубе.