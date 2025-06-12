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CNN: США аннулируют разрешение на проживание более чем у 500 тыс. мигрантов

В случае непокидания США добровольно, мигрантам грозят принудительные меры.

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Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренней безопасности США готовится уведомить сотни тысяч мигрантов о прекращении их легального статуса проживания и трудоустройства в стране. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на копию официального уведомления, разосланного участникам миграционной программы.

Мера затронет граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной инициативе CHNV, запущенной при администрации Джо Байдена. В рамках этой программы разрешение на въезд получили более 530 тысяч человек. Теперь их информируют об аннулировании гуманитарного допуска.

В уведомлении указывается, что в случае непокидания территории США добровольно, мигрантам грозят принудительные меры, включая задержание и депортацию без отсрочки.

CNN отмечает, что это решение вписывается в новую, более жёсткую миграционную стратегию администрации Дональда Трампа, нацеленной на массовое выдворение как нелегальных, так и некоторых легально пребывающих иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится начать перемещение 9 тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в заливе Гуантанамо на Кубе.