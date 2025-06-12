CNN: США аннулируют разрешение на проживание более чем у 500 тыс. мигрантов

Мера затронет граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной инициативе CHNV, запущенной при администрации Джо Байдена. В рамках этой программы разрешение на въезд получили более 530 тысяч человек. Теперь их информируют об аннулировании гуманитарного допуска.