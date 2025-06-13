Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатора США Падилью скрутили за попытку задать вопрос на пресс-конференции

Скандальный инцидент произошел во время пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе.

Как создавалась новая Россия

Скандальный инцидент произошел во время пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе. Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья был задержан сотрудниками безопасности после попытки задать вопрос главе ведомства.

Видео, опубликованное в соцсетях и предоставленное офисом Падильи, показывает, как политика схватили, вывели в коридор, прижали лицом к полу и надели наручники. Позднее сенатора отпустили без предъявления обвинений.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер назвал произошедшее «недопустимым обращением с избранным представителем» и потребовал срочных разъяснений от правоохранительных органов.

Ранее США предупредили граждан об опасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.