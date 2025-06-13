Сенатора США Падилью скрутили за попытку задать вопрос на пресс-конференции

Скандальный инцидент произошел во время пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе. Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья был задержан сотрудниками безопасности после попытки задать вопрос главе ведомства.
Видео, опубликованное в соцсетях и предоставленное офисом Падильи, показывает, как политика схватили, вывели в коридор, прижали лицом к полу и надели наручники. Позднее сенатора отпустили без предъявления обвинений.
Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер назвал произошедшее «недопустимым обращением с избранным представителем» и потребовал срочных разъяснений от правоохранительных органов.
Ранее США предупредили граждан об опасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.