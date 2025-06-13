Новости СВО. Освобождены Петровское и Алексеевка, Сырский сдаёт Днепропетровскую область, США расстроили Украину, 13 июня

— Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество, — предложил он.