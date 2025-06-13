За прошедший месяц российские войска освободили в зоне спецоперации рекордное количество территорий. Подобных результатов не удавалось достичь на протяжении месяца за два с половиной года боев, подсчитало американское издание The Wall Street Journal.
Газета отмечает, что такое продвижение ВС России говорит о том, что мирные переговоры между сторонами зашли в тупик. Поэтому, считает автор публикации, конфликт завершится военным, а не дипломатическим путем.
Издание также назвало два самых тяжелых для ВСУ направления. Это Красноармейск и Константиновка в Донецкой Народной Республике и Сумская область. Ситуацию прокомментировали украинские боевики.
«Этим летом мы ожидаем ухудшения ситуации по всем направлениям. Личный состав истощен. Не хватает ротации. Все работают на пределе своих возможностей», — отметил офицер ВСУ, который участвует в боях под Константиновкой.
В Минобороны РФ в мае регулярно сообщали об освобождении населенных пунктов в ДНР, Сумской и Харьковской областях. От укронацистов были зачищены десятки сел и поселков.
Ранее «МК» писал, что начатое наступление российских войск в Днепропетровской области может привести не только к потере этого региона, но и соседних. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис.