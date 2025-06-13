Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона заявил о продолжающихся кибератаках на Россию

Приказа об остановке киберопераций против России не было — это всего лишь слухи.

Как создавалась новая Россия

Приказа об остановке киберопераций против России не было — это всего лишь слухи. Такое заявление сделал глава Пентагона Пиг Хегсет во время выступления в Палате представителей Конгресса США.

В ходе своей речи он вспомнил, в какой публикации говорилось, что американское военное командование отдало приказ о прекращении операций в киберпространстве.

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — заявил он.

Информация, которую Хегсет назвал несоответствующей действительности, появилась несколько недель назад. Однако в середине мая конгрессмен США Дон Бэкон признал произошедшую в феврале 2025 года заморозку антироссийской деятельности Киберкомандования страны.