Шеф Пентагона заявил о продолжающихся кибератаках на Россию

Приказа об остановке киберопераций против России не было — это всего лишь слухи. Такое заявление сделал глава Пентагона Пиг Хегсет во время выступления в Палате представителей Конгресса США.
В ходе своей речи он вспомнил, в какой публикации говорилось, что американское военное командование отдало приказ о прекращении операций в киберпространстве.
«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — заявил он.
Информация, которую Хегсет назвал несоответствующей действительности, появилась несколько недель назад. Однако в середине мая конгрессмен США Дон Бэкон признал произошедшую в феврале 2025 года заморозку антироссийской деятельности Киберкомандования страны.