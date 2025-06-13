«Мы этого не делали»: Хегсег заявил Конгрессу, что не останавливал кибероперации против РФ

Публикации, о которых идёт речь, появились в начале марта и вызвали широкий резонанс в политических и экспертных кругах США. Они предполагали, что Вашингтон сознательно ослабил свою киберактивность на фоне конфликта между Москвой и Киевом. Хегсет же настаивает: никаких официальных распоряжений об остановке операций не было, Пентагон опровергал опубликованные данные практически моментально.