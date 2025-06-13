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Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе.

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Источник: Reuters

«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Перед всей моей администрацией была поставлена задача ​​вести переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия», — заявил Трамп.

В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.