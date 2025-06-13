Что такое Бильдербергский клуб, который заинтересовался Украиной: тайны мировой элиты

До 1975 года пост председателя конференции занимал принц Бернард Нидерландский. В настоящее время эту должность занимает французский предприниматель Анри де Кастри. С момента основания встречи регулярно проводились ежегодно, за исключением 1976 года, когда мероприятие отменили из-за скандала вокруг компании Lockheed, в котором был замешан принц Бернард, а также 2020 и 2021 годов, когда конференция стала невозможна из-за пандемии. С 18 по 21 мая 2023 года в Лиссабоне прошла 69-я по счету конференция, объединившая около 130 участников из 23 государств.