Что такое Бильдербергский клуб, который заинтересовался Украиной: тайны мировой элиты

Бильдербергский клуб существует с середины XX века.
Бильдербергский клуб — тайное сообщество, что объединяет наиболее влиятельных и состоятельных представителей мировой элиты. За всю более чем шестидесятилетнюю историю его существования в СМИ ни разу не просачивались достоверные сведения о ходе заседаний клуба, из-за чего встречи самых влиятельных людей Земли окутаны завесой тайны. Закрытость клуба порождает огромное количество теорий заговора. Предположительно, ближайшее заседание коснется вопросов Украины и неизвестного оружия. Что об этом говорят — читайте в материале URA.RU.
Что такое Бильдербергский клуб.
Бильдербергский клуб представляет собой ежегодное закрытое мероприятие, организованное еще в 1954 году с целью содействия диалогу между странами Европы и Северной Америки. Изначально задача форума заключалась в предотвращении новой мировой войны, однако сегодня его деятельность ориентирована на укрепление западного капитализма, свободного рынка и защиту таковых на глобальном уровне.
В состав участников входят представители политических элит, члены королевских семей, руководители крупных компаний, эксперты в области промышленности и финансов, а также ученые и журналисты. Общее число приглашенных обычно варьируется от 120 до 150 человек.
Приглашение на конференцию осуществляется исключительно по усмотрению организаторов. Согласно принятому на встречах правилу «Чатем-Хауса», участники могут использовать полученную информацию, однако не имеют права раскрывать источник или принадлежность высказанных мнений.
Краткая история Бильдербергского клуба.
Первая конференция состоялась в отеле «Бильдерберг» в городе Остербек (Нидерланды). Она проходила с 29 по 31 мая 1954 года. Одним из основных организаторов встречи выступил польский политический деятель в эмиграции Йозеф Ретингер, который был недоволен антиамериканскими настроениями в странах Западной Европы.
По его инициативе было предложено международное совещание, призванное объединить ведущих представителей государств Европы и Соединенных Штатов с целью укрепления «атлантической солидарности» — повышения взаимопонимания между США и Западной Европой, а также развития сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах. В первой конференции приняли участие 50 представителей из 11 западноевропейских стран и 11 делегатов из США.
До 1975 года пост председателя конференции занимал принц Бернард Нидерландский. В настоящее время эту должность занимает французский предприниматель Анри де Кастри. С момента основания встречи регулярно проводились ежегодно, за исключением 1976 года, когда мероприятие отменили из-за скандала вокруг компании Lockheed, в котором был замешан принц Бернард, а также 2020 и 2021 годов, когда конференция стала невозможна из-за пандемии. С 18 по 21 мая 2023 года в Лиссабоне прошла 69-я по счету конференция, объединившая около 130 участников из 23 государств.
Что известно о заседаниях.
Заседания клуба проходят исключительно по приглашениям и не анонсируются публично; информация о датах их проведения в СМИ условна. Организацией встреч занимается управляющий комитет, в состав которого входят по два представителя от приблизительно 18 различных государств. Среди официальных должностей клуба значатся председатель и почетный генсекретарь.
Ответственность за проведение мероприятий, а также обеспечение безопасности участников возлагается на ту страну, на территории которой проходит очередная встреча. Доступ на мероприятия строго ограничен: посторонние лица и представители СМИ не допускаются. Официальные отчеты о прошедших заседаниях, рассматриваемых вопросах и принятых решениях не публикуются.
Кто участвует.
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В числе приглашенных на мероприятие присутствуют политики, представители королевских династий, деловые круги, специалисты в области промышленности и финансов, а также ученые и журналисты. Обычно общее количество участников варьируется от 120 до 150 человек. Примерно две трети из них составляют граждане европейских стран, остальные — выходцы из Северной Америки; треть участников принадлежит к политическим кругам, остальные представляют различные отрасли и профессии. В заседаниях принимали участие главы государств, среди которых — бывший испанский король Хуан Карлос I и экс-королева Нидерландов Беатрикс.
Конференция создает неформальную атмосферу для легких контактов между влиятельными лицами, определяющими внутреннюю и внешнюю политику государств. В такой обстановке обсуждаются актуальные вопросы без официальных обязательств. По окончании каждого мероприятия составляется неофициальный отчет, предназначенный исключительно для бывших и действующих участников встреч. В числе постоянных участников Бильдербергского клуба значатся такие фигуры, как Генри Киссинджер, Дональд Рамсфельд и Алан Гринспен.
Есть слухи, что клуб сейчас возглавляет экс-генсек НАТО.
Йенс Столтенберг, ранее занимавший пост генерального секретаря НАТО, мог быть назначен новым главой Бильдербергского клуба. Об этом сообщает издание Daily Mail, отмечая, что решение о назначении Столтенберга может быть связано с реакцией клуба на избрание Дональда Трампа президентом США.
Отныне Столтенберг якобы курирует закрытые совещания, в которых принимают участие западные министры, представители банковских кругов, промышленности и разведывательных служб. Столтенберг хорошо знаком с деятельностью клуба: впервые он присутствовал на встрече организации еще в 2002 году.
На нынешнем заседании клуба обсудят Украину.
В Стокгольме началось закрытое совещание Бильдербергского клуба, на котором, по сообщениям польских СМИ, основное внимание уделяется перспективам Украины и современным военным разработкам. Район вокруг места проведения встречи взят под усиленную охрану полиции, а информация о приглашенных строго засекречена.
Как отмечает радиостанция RMF24, ежегодная встреча Бильдербергской группы в этом году проходит в Grand Hotel в шведской столице. Для обеспечения безопасности территория вокруг отеля полностью перекрыта, а список присутствующих не подлежит разглашению.