МВД Индии: не было шансов спасти кого-либо при крушении самолета

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, потерпевший крушение на западе Индии, был заправлен почти 125 тыс. литрами топлива, при его крушении спасти находившихся на борту не было шансов. Об этом сообщил журналистам глава индийского МВД Амит Шах, прибывший на место катастрофы, передает ТАСС.
Пассажирский самолет разбился в Индии. Что известно к этому часу? В Индии будет проведено расследование авиакатастрофы в соответствии с международными протоколами.
«На борту самолета было почти 125 тыс. литров топлива, и из-за высокой температуры в результате возникшего пожара не было никаких шансов спасти кого-либо», — сказал он. Тем не менее, глава МВД подтвердил, что один пассажир разбившегося лайнера выжил.
Как сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на источники, причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner мог стать отказ обоих двигателей.
Пилот упавшего в Индии Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал предупредил диспетчеров за несколько секунд до катастрофы, что его самолет теряет мощность.
«Mayday (сигнал бедствия. — Прим. БЕЛТА), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», — приводит его слова The Telegraph.
Авиакомпания Air India подтвердила, что 241 человек, находившийся на борту Boeing 787−8 Dreamliner, погиб. «С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — говорится в заявлении авиаперевозчика.
Самолет выполнял рейс в Лондон и упал сразу после взлета. Среди пассажиров были граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании. -0-