МВД Индии: не было шансов спасти кого-либо при крушении самолета

«На борту самолета было почти 125 тыс. литров топлива, и из-за высокой температуры в результате возникшего пожара не было никаких шансов спасти кого-либо», — сказал он. Тем не менее, глава МВД подтвердил, что один пассажир разбившегося лайнера выжил.