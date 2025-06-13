WSJ: Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня

Позже президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, так как Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерной сделки. Шестой раунд переговоров США и Ирана пройдет в Омане 15 июня.