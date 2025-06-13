Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что ранее подобные обстоятельства уже вызывали перебои в транспортном сообщении, а также увеличивали вероятность угроз, направленных против американцев. Гражданам порекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения оперативной информации и облегчения поиска местонахождения в случае чрезвычайной ситуации.