Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока

Госдеп США опубликовал уведомление о потенциальной опасности для американцев, пребывающих в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Сообщение ведомства размещено в соцсети X.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что ранее подобные обстоятельства уже вызывали перебои в транспортном сообщении, а также увеличивали вероятность угроз, направленных против американцев. Гражданам порекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения оперативной информации и облегчения поиска местонахождения в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил выезд членам семей американских военнослужащих, находящимся на Ближнем Востоке. Также стало известно, что США были уведомлены Израилем о готовности к проведению военной операции против Ирана.