Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока

«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.
Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что ранее подобные обстоятельства уже вызывали перебои в транспортном сообщении, а также увеличивали вероятность угроз, направленных против американцев. Гражданам порекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения оперативной информации и облегчения поиска местонахождения в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил выезд членам семей американских военнослужащих, находящимся на Ближнем Востоке. Также стало известно, что США были уведомлены Израилем о готовности к проведению военной операции против Ирана.