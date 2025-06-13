WSJ: Израиль может нанести военный удар по Ирану 15 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль может нанести военный удар по Ирану уже 15 июня, если Тегеран не примет предложение США, которое подразумевает жесткие ограничения для ядерной программы исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
США не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране, когда близится заключение соглашения с Тегераном.
По сведениям издания, Израиль хочет, чтобы Иран согласился прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован в ядерном оружии. В противном случае Израиль готово атаковать Иран. -0-