WSJ: Израиль может нанести военный удар по Ирану 15 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль может нанести военный удар по Ирану уже 15 июня, если Тегеран не примет предложение США, которое подразумевает жесткие ограничения для ядерной программы исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal со ссылкой на источники.