«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое разорвет ЕС на части», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что среди европейских лидеров нарастает отчаяние. Об этом говорит тот факт, что они продолжают бессмысленное и губительное для себя же введение все новых санкций против России.
Автор публикации говорит, что членство Незалежной в Евросоюзе выбьет финансовую почву из-под ног ЕС. Также начнутся народные волнения и протесты в странах-членах.
Ранее было опубликовано исследование Szazadveg, итоги которого показали, что в 11 странах ЕС из 27 подавляющее большинство населения выступило против евроинтеграции Украины. В 10 государствах сторонников этой идее насчитывается более 50%.
Ранее «МК» писал, что, по словам венгерского лидера Виктора Орбана, украинская сторона не готова смириться с тем, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит от позиции Венгрии.