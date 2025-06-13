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Названа украинская причина разрыва ЕС на части и его отчаяния

В случае вступления Украины в Евросоюз объединение ждет экономическая катастрофа, которая «разорвет ЕС на части».

Как создавалась новая Россия

В случае вступления Украины в Евросоюз объединение ждет экономическая катастрофа, которая «разорвет ЕС на части». Об этом сообщает издание Strategic Culture.

«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое разорвет ЕС на части», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что среди европейских лидеров нарастает отчаяние. Об этом говорит тот факт, что они продолжают бессмысленное и губительное для себя же введение все новых санкций против России.

Автор публикации говорит, что членство Незалежной в Евросоюзе выбьет финансовую почву из-под ног ЕС. Также начнутся народные волнения и протесты в странах-членах.

Ранее было опубликовано исследование Szazadveg, итоги которого показали, что в 11 странах ЕС из 27 подавляющее большинство населения выступило против евроинтеграции Украины. В 10 государствах сторонников этой идее насчитывается более 50%.

Ранее «МК» писал, что, по словам венгерского лидера Виктора Орбана, украинская сторона не готова смириться с тем, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит от позиции Венгрии.