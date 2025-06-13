Стала известна дата возможного удара Израиля по Ирану

Израиль может нанести военный удар по Ирану уже в ближайшее воскресенье, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана, потенциально направленные на создание ядерного оружия. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным издания, израильские власти открыто предупредили о возможной атаке, поставив ультиматум: остановка ядерной программы или военная операция. Один из чиновников уточнил, что такая тактика «балансирования на грани войны» призвана принудить Иран к отказу от дальнейшего обогащения урана.
Напомним, что Госдепартамент США распространил экстренное предупреждение для американских граждан в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе на фоне растущей угрозы военного конфликта между Ираном и Израилем.
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