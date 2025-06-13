Глава Пентагона: у Запада нет плана победы Украины

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что западные страны не имеют конкретного плана по обеспечению военной победы Украины в конфликте с Россией. Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса, глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон выступает за мирное урегулирование через переговоры.
«Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров», — заявил Хегсет. При этом он отметил, что никто из западных союзников не представил реалистичной стратегии по вытеснению российских войск с контролируемых территорий.
Отдельно министр опроверг публикации американских СМИ о якобы имевшем место временном прекращении военных поставок Киеву в начале администрации Трампа, назвав такие сообщения «фейковыми новостями». По его словам, эти материалы создаются «ангажированными и плохо информированными журналистами» с целью дискредитации правительства.
Ранее сообщалось, что стала известна дата возможного удара Израиля по Ирану.