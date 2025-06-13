США пытаются спасти Украину от капитуляции и сохранить выгоду

США хотят добиться мирного урегулирования украинского конфликта по текущей линии фронта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — отметил он.
Следующим шагом, по его словам, должен последовать обмен пленными и возвращение детей. Это считает он, послужит поводом к заключению устойчивого мира.
При этом, заявил Келлог, перемирия должно иметь выгоду не только для Украины. От мирного урегулирования должно позитивно сказаться и на Европе.
Ранее «МК» писал, что активное продвижение ВС России в зоне СВО говорит о том, что мирные переговоры между сторонами зашли в тупик. Поэтому конфликт завершится военным, а не дипломатическим путем.