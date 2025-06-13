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США пытаются спасти Украину от капитуляции и сохранить выгоду

США хотят добиться мирного урегулирования украинского конфликта по текущей линии фронта.

Как создавалась новая Россия

США хотят добиться мирного урегулирования украинского конфликта по текущей линии фронта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — отметил он.

Следующим шагом, по его словам, должен последовать обмен пленными и возвращение детей. Это считает он, послужит поводом к заключению устойчивого мира.

При этом, заявил Келлог, перемирия должно иметь выгоду не только для Украины. От мирного урегулирования должно позитивно сказаться и на Европе.

Ранее «МК» писал, что активное продвижение ВС России в зоне СВО говорит о том, что мирные переговоры между сторонами зашли в тупик. Поэтому конфликт завершится военным, а не дипломатическим путем.