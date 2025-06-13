США отказались от участия в возможных ударах Израиля по Ирану

США официально уведомили Израиль об отказе от прямого участия в возможных ударах по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Издание отмечает, что Вашингтон может продолжить оказывать Тель-Авиву разведывательную поддержку и помощь в отражении возможных ответных ударов Ирана, как это происходило ранее. Однако вопрос о предоставлении логистической помощи, включая воздушную дозаправку, остаётся открытым.
Напомним, что Израиль может нанести военный удар по Ирану уже в ближайшее воскресенье, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана, потенциально направленные на создание ядерного оружия.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что западные страны не имеют конкретного плана по обеспечению военной победы Украины в конфликте с Россией.