Польша получила от работы украинских мигрантов восьмикратную выгоду

«В 2024 году доля украинских беженцев в ВВП Польши составила 2,7%, а уровень занятости вырос с 61% до 69% всего за один год. Их присутствие помогло вывести экономику на более высокие темпы роста. Данные ясно показывают, что беженцы являются не просто получателями помощи — они способствуют экономическому росту», — говорится в сообщении.