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Польша получила от работы украинских мигрантов восьмикратную выгоду

Согласно отчёту компании Deloitte, подготовленному по запросу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, экономический эффект от пребывания украинцев в Польше оказался многократно выше затрат. В 2024 году выходцы с Украины обеспечили поступления в польскую экономику на сумму 22,7 миллиарда евро.

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Источник: Life.ru

«В 2024 году доля украинских беженцев в ВВП Польши составила 2,7%, а уровень занятости вырос с 61% до 69% всего за один год. Их присутствие помогло вывести экономику на более высокие темпы роста. Данные ясно показывают, что беженцы являются не просто получателями помощи — они способствуют экономическому росту», — говорится в сообщении.

По данным польских аналитических центров, сумма, потраченная за три года на предоставление услуг переселенцам, оказалась в восемь раз меньше, чем объём доходов, связанных с их трудовой активностью, арендой жилья и потреблением товаров и услуг.

Ранее главы МВД Польши и Германии обсудили необходимость прекратить социальную поддержку украинских беженцев. Согласно заявлению, странам не хватает финансирования из бюджета Евросоюза на решение проблем с мигрантами.