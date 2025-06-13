Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник

На базе «Грузинского национального легиона»* на территории Украины была зафиксирована диверсия. Об этом сообщил командир формирования Мамука Мамулашвили** с соцсетях.

Как создавалась новая Россия

Согласно его заявлению, в результате происшествия погиб военнослужащий Деметре Дарчиа. Командир отметил, что, по предварительным данным, взрывное устройство было доставлено на территорию, где находилось подразделение. В момент взрыва погибший находился рядом со взрывоопасным объектом.

Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. За май под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов.