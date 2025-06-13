На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник

Согласно его заявлению, в результате происшествия погиб военнослужащий Деметре Дарчиа. Командир отметил, что, по предварительным данным, взрывное устройство было доставлено на территорию, где находилось подразделение. В момент взрыва погибший находился рядом со взрывоопасным объектом.
Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. За май под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов.