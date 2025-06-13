В Пентагоне сделали пугающие заявления по Гренландии и Панаме

Соединенные Штаты Америки имеют планы по силовому захвату Гренландии и Панамы. Такое заявление во время выступления в Конгрессе сделал шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Наша работа в министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. Думаю, американский народ хотел бы, чтобы у Пентагона имелись такие планы», — подчеркнул он.
При этом Хегсет подчеркнул, что его министерство занимается лишь планированием, когда того потребует администрация президента США. И отметил, что если Гренландия и Панама могут быть взяты силой, если потребуется.
Также глава Пентагоны сообщил, что США готовы работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Гренландии. Америка готова выступить гарантом ее защищенности от любых угроз.
Ранее «МК» писал, что правительство Гренландии заявило, что власти Дании планируют летом 2025 года усилить военное присутствие в автономной области.