В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.