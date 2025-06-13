В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777.
«В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса», — говорится в заявлении.
Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.