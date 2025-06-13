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В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны Великобритании.

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Источник: AP 2024

Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777.

«В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса», — говорится в заявлении.

Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.