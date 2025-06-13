Российский дипломат подчеркнула, что «восполнит пробелы в памяти» тех, кто искажает факты, напомнив, что именно Германия при Ангеле Меркель сознательно саботировала минские соглашения. По словам Захаровой, Запад с самого начала стремился к эскалации, а не к миру: Берлин накачивал Украину оружием, Лондон отговорил Киев от переговоров в 2022 году, а Вашингтон с подачи прошлого президента Джо Байдена прямо запретил Владимиру Зеленскому вести какой-либо диалог с Россией.