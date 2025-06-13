«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова в Telegram-канале, сравнив риторику нового министра с высказываниями его предшественницы Анналены Бербок, ранее также прославившейся жёсткими заявлениями в адрес Москвы.
Российский дипломат подчеркнула, что «восполнит пробелы в памяти» тех, кто искажает факты, напомнив, что именно Германия при Ангеле Меркель сознательно саботировала минские соглашения. По словам Захаровой, Запад с самого начала стремился к эскалации, а не к миру: Берлин накачивал Украину оружием, Лондон отговорил Киев от переговоров в 2022 году, а Вашингтон с подачи прошлого президента Джо Байдена прямо запретил Владимиру Зеленскому вести какой-либо диалог с Россией.
Ранее Мария Захарова осудила заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги, который с иронией прокомментировал поздравления с Днём России от ряда зарубежных государств, заявив, что ему «особенно неприятно» было это читать. Также официальный представитель МИД РФ раскритиковала слова главы СБУ Василия Малюка, который открыто заявил о подготовке новых диверсий на территории России. По словам Захаровой, подобные высказывания можно расценивать как «явку с повинной» и прямое признание причастности Киева к террористической деятельности.