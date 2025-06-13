Британия наращивает производство оружия

Решение о возобновлении производства принято после отмены планов 2023 года по сворачиванию выпуска этих орудий. Как отмечает Telegraph, повышенный спрос на вооружения стал ключевым фактором для изменения стратегии. Гаубицы M777, способные поражать цели на расстоянии до 30 км при массе всего 4,5 тонны, ранее поставлялись Украине, однако значительная часть этих систем сейчас требует ремонта.