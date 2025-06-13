ВС России стягивает силы к Волчанску и зачищает территории

Российская армия увеличивает количество сил и средств в Волчанске для продвижения и дальнейшего освобождения населенного пункта. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что обе стороны не ведут активных наступательных действий. ВС РФ сосредоточены, по его словам, на зачистке освобожденных территорий.
«Касаемо Волчанска: сейчас там существенных продвижений с обеих сторон нет. Наши войска, скорее всего, поставили временно-оперативную паузу, поскольку те действия, которые были ранее, они требуют комплекса мероприятий, в том числе подтягивание тылов, зачистку территорий, которые были освобождены, поэтому основные силы сейчас сосредоточены наши на этом», — пояснил Марочко.
Ранее эксперт отмечал, что украинские боевики в Волчанске ушли в глухую оборону и практические не контратакуют. Но при этом интенсивность артиллерийских ударов и применения беспилотников не снижается.