ВС России стягивает силы к Волчанску и зачищает территории

«Касаемо Волчанска: сейчас там существенных продвижений с обеих сторон нет. Наши войска, скорее всего, поставили временно-оперативную паузу, поскольку те действия, которые были ранее, они требуют комплекса мероприятий, в том числе подтягивание тылов, зачистку территорий, которые были освобождены, поэтому основные силы сейчас сосредоточены наши на этом», — пояснил Марочко.