В США усомнились в способности израильской ПВО отразить ответный удар Ирана

Ранее сообщалось, что власти Израиля не исключают возможности применения военной силы против ядерной программы Ирана «в любое время». Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив исходит из собственных интересов безопасности и не считает себя связанным международными соглашениями, к которым не присоединялся. Иран разработал детальный план ответной атаки на случай израильского удара с использованием сотен баллистических ракет. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке ряд стран предпринимают шаги по эвакуации своих граждан из региона, а также призывают к повышенной бдительности в Персидском заливе.