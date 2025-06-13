В США усомнились в способности израильской ПВО отразить ответный удар Ирана

«США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет», — пишет издание.
По информации Axios, иранский ответный удар может «сокрушить оборону Израиля и нанести серьёзный ущерб». По данным американской разведки, Иран располагает арсеналом, насчитывающим около две тысячи баллистических ракет, значительная часть которых имеет дальность, достаточную для поражения целей на территории Израиля.
Источник портала также отметил, что с октября 2024 года Иран существенно нарастил объёмы производства баллистических ракет, увеличив их выпуск до 50 единиц в месяц.
Ранее сообщалось, что власти Израиля не исключают возможности применения военной силы против ядерной программы Ирана «в любое время». Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив исходит из собственных интересов безопасности и не считает себя связанным международными соглашениями, к которым не присоединялся. Иран разработал детальный план ответной атаки на случай израильского удара с использованием сотен баллистических ракет. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке ряд стран предпринимают шаги по эвакуации своих граждан из региона, а также призывают к повышенной бдительности в Персидском заливе.