Антироссийская риторика нового главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля свидетельствует о его «заражении» той же болезнью, что и была у его предшественницы Анналены Бербок. Так иронично высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Российский дипломат считает, что симптомы болезни проявляются в тот момент, когда речь заходит о России. В частности, речь идет о том, что Вадефуль заявлял о неготовности Москвы к мирным переговорам и ее желании продолжать конфликт.
«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона сделает все, чтобы восполнить пробелы в памяти воинственно настроенных немцев. И напомнила, что это именно Германия стояла у истоков срыва Минских соглашений.
Тогдашний канцлер Ангела Меркель, по словам Захаровой, врала на весь мир, заявляя, что придерживается мирного плана. Однако на самом деле шла накачка оружием Украины. И припомнила участие Британии и США в лице Бориса Джонсона и Джо Байдена, которые приказали Киеву отказаться от мирного соглашения и любых переговоров.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал свое очередное видеообращение, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела триколор и пошутила в своем телеграм-канале.