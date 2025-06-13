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Захарова рассказала о заражении главы МИД ФРГ Вадефуля в кабинете Бербок

Антироссийская риторика нового главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля свидетельствует о его «заражении» той же болезнью, что и была у его предшественницы Анналены Бербок.

Как создавалась новая Россия

Антироссийская риторика нового главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля свидетельствует о его «заражении» той же болезнью, что и была у его предшественницы Анналены Бербок. Так иронично высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Российский дипломат считает, что симптомы болезни проявляются в тот момент, когда речь заходит о России. В частности, речь идет о том, что Вадефуль заявлял о неготовности Москвы к мирным переговорам и ее желании продолжать конфликт.

«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона сделает все, чтобы восполнить пробелы в памяти воинственно настроенных немцев. И напомнила, что это именно Германия стояла у истоков срыва Минских соглашений.

Тогдашний канцлер Ангела Меркель, по словам Захаровой, врала на весь мир, заявляя, что придерживается мирного плана. Однако на самом деле шла накачка оружием Украины. И припомнила участие Британии и США в лице Бориса Джонсона и Джо Байдена, которые приказали Киеву отказаться от мирного соглашения и любых переговоров.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал свое очередное видеообращение, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела триколор и пошутила в своем телеграм-канале.