Захарова рассказала о заражении главы МИД ФРГ Вадефуля в кабинете Бербок

Тогдашний канцлер Ангела Меркель, по словам Захаровой, врала на весь мир, заявляя, что придерживается мирного плана. Однако на самом деле шла накачка оружием Украины. И припомнила участие Британии и США в лице Бориса Джонсона и Джо Байдена, которые приказали Киеву отказаться от мирного соглашения и любых переговоров.