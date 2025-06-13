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ГА ООН приняла резолюцию о постоянном прекращении огня в секторе Газа

Документ подчёркивает необходимость срочной деэскалации ситуации и восстановления мира в регионе.

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Источник: Аргументы и факты

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня в секторе Газа. Как сообщает РИА Новости, документ получил поддержку 149 государств, в то время как 12 стран, включая США, Венгрию, Фиджи и Аргентину, проголосовали против, а 19 — воздержались.

Согласно тексту резолюции, все стороны конфликта обязаны соблюдать постоянное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Документ подчёркивает необходимость срочной деэскалации ситуации и восстановления мира в регионе.

Также резолюция содержит требование к Израилю снять блокаду, немедленно открыть все пункты пропуска и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа в полном объёме и без задержек.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС выразило готовность возобновить непрямые переговоры с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.