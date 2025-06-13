ГА ООН приняла резолюцию о постоянном прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня в секторе Газа. Как сообщает РИА Новости, документ получил поддержку 149 государств, в то время как 12 стран, включая США, Венгрию, Фиджи и Аргентину, проголосовали против, а 19 — воздержались.