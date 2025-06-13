Вашингтон сформировал совместный перечень требований Москвы и Киева для мира

«Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно [с этим вариантом]. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным — значит он поможет достичь мирного соглашения», — сказал спецпредставитель.