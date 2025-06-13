Вашингтон сформировал совместный перечень требований Москвы и Киева для мира

По его словам, был сформирован перечень условий, отражающий подходы обеих сторон. Сначала Вашингтон получил украинский проект, затем — документ с российской стороны, названный меморандумом. Эти позиции были сопоставлены, после чего, как утверждает Келлог, удалось выработать общую структуру возможного соглашения.
«Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно [с этим вариантом]. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным — значит он поможет достичь мирного соглашения», — сказал спецпредставитель.
На вопрос о сути этого плана Келлог ответил, что ключевым элементом выступает прекращение огня на всей линии фронта. Он уточнил, что обсуждения по этой теме велись на ряде международных площадок.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нежелание Киева идти на уступки в переговорах с Москвой может обернуться для Незалежной новыми территориальными потерями. Он также напомнил об итогах Северной войны.