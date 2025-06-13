Трамп: США подверглись вторжению и оккупации нелегальными мигрантами

Несколько дней в Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Дональда Трампа. Столкновения начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.