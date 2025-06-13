США отказались напрямую поддерживать Израиль в грядущих атаках на Иран

Ранее стало известно, что Израиль не исключает возможность военного вмешательства в ответ на развитие ядерной программы Ирана. Как отмечал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, Тель-Авив действует в рамках собственных интересов безопасности и не считает себя обязанным следовать международным соглашениям, к которым не присоединялся. В свою очередь, иранские власти заявили о наличии чёткого плана ответных действий в случае атаки со стороны Израиля.