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США отказались напрямую поддерживать Израиль в грядущих атаках на Иран

Вашингтон дал понять Тель-Авиву, что не станет принимать прямое участие в возможной атаке на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники.

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Источник: Life.ru

«Администрация президента США Дональда Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — пишет издание, ссылаясь на источники.

По данным портала, остаётся неизвестным, окажет ли Вашингтон косвенную поддержку в виде разведывательных данных или технической помощи, например, дозаправки в воздухе. При этом в публикации подчёркивается, что США, скорее всего, готовы вновь помочь Израилю отразить возможные ответные атаки со стороны Ирана, как это уже происходило в прошлом.

Ранее стало известно, что Израиль не исключает возможность военного вмешательства в ответ на развитие ядерной программы Ирана. Как отмечал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, Тель-Авив действует в рамках собственных интересов безопасности и не считает себя обязанным следовать международным соглашениям, к которым не присоединялся. В свою очередь, иранские власти заявили о наличии чёткого плана ответных действий в случае атаки со стороны Израиля.