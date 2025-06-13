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Министр обороны Израиля: страна нанесла превентивный удар по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и вероятности скорой ответной атаки иранской стороны.

Как создавалась новая Россия

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. По словам собеседников Axios, пока не ясно, на что нацелен Израиль. Государственные СМИ Тегерана сообщают о взрывах в городе.

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