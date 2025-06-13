Израиль нанес удары по Ирану

Израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране, о чем сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с операцией. Взрывы зафиксированы в Тегеране, но точные цели пока не раскрыты.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, предупредив о ожидаемом ракетно-дронном ударе со стороны Ирана в ответ на атаку.
С 03:00 мск 13 июня отменены занятия в учебных заведениях, массовые собрания, а также приостановлена работа несущественных предприятий. Армия призвала население следить за обновлениями.
Воздушное пространство на севере Израиля (от Хадеры до Тирата) временно закрыто для всех гражданских рейсов на 24 часа.
Ранее США отказались от участия в возможных ударах Израиля по Ирану.