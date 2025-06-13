Отношение киевского режима к своим гражданам может привести к массовым протестам против принудительной мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
«С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации, — можно не сомневаться, что мы дойдем и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что такая ситуация сложится, когда российские войска будут подходить к крупным украинским городам. Украинские СМИ ранее писали, что Нацгвардия объявила о намерении закупить противоударные щиты. Был уже объявлен соответствующий тендер.
Депутат также отреагировал и на эту информацию. Он заявлял, что киевский режим намерен подавить массовые протесты граждан. Начнется все с Сумской области, отмечал политик.
«МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает затягивать конфликт, в то время как Россия ищет пути решения противостояния. В одном из последних своих видеообращений у него началась очередная истерика.