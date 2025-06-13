В Израиле отменили учебу и работу предприятий из-за режима ЧС

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ввел на территории всего государства чрезвычайное положение. Это произошло на фоне ударов по Ирану, передает портал Axios.
«Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в сообщении.
Портал сообщает, в связи с режимом ЧС отменены занятия в учебных заведениях, остановлена работа предприятий. Такие меры связаны с возможной ответной атакой со стороны Ирана. По словам Каца, ожидается ракетный удар и налет БПЛА.
Ранее «МК» писал, что израильские ВВС совершили авиаудары по целям в Иране. Взрывы зафиксированы в Тегеране, но точные цели пока не раскрыты.