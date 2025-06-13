Израиль начал военную операцию против Ирана, запустив ракеты по Тегерану

Израиль атаковал Иран. Видео © Х / Amirhossein Miresmaeili.
В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Кроме того, с 03:00 мск в стране отменены учебные занятия, работа предприятий и проведение любых массовых мероприятий. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила официальное предупреждение для всего гражданского населения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения на всей территории страны.
«После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на государство Израиль и его гражданское население», — говорится в его заявлении.
Информация о грядущем ударе Израиля по Ирану начала распространяться в последние дни. На этом фоне Пентагон разрешил семьям военных выезжать с Ближнего Востока. Также предупреждается об опасности в странах Африки. При этом в самой атаке США не участвуют.