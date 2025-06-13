Израиль начал военную операцию против Ирана, запустив ракеты по Тегерану

Информация о грядущем ударе Израиля по Ирану начала распространяться в последние дни. На этом фоне Пентагон разрешил семьям военных выезжать с Ближнего Востока. Также предупреждается об опасности в странах Африки. При этом в самой атаке США не участвуют.