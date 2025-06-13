В МИД отреагировали на слова Сибиги о поздравлениях с Днем России: «чужая радость вызывает больше расстройства»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что для главы украинского МИД Андрея Сибиги День России якобы является более болезненной темой, чем вопросы, связанные с рефрижераторами, в которых находятся тела погибших украинских военных.
«Нормальный человек сказал бы, что ему “особенно неприятно” было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала она.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал официальные поздравления, направленные России рядом государств по случаю 12 июня.
«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравили Россию с национальным праздником», — сказал тогда Сибига.
Ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан, Сербию, КНДР и США, направили официальные поздравления России через своих руководителей или высокопоставленных представителей.
В своем поздравительном послании госсекретарь США Марко Рубио особо подчеркнул приверженность Вашингтона поддержке российских граждан, стремящихся к лучшему будущему. Американский дипломат также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной и развитие более «взаимовыгодных’отношений между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, что 2 июня в Стамбуле российская и украинская стороны достигли договоренности о передаче по 6 тыс. тел погибших военнослужащих. Однако 7 июня, как заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский, на место обмена доставили 1212 тел украинских военных, а представители Украины так и не появились. На место предполагаемого обмена доставили и военнопленных.
Позднее первая группа военных — молодых бойцов младше 25 лет — прибыла в Россию 9 июня в рамках реализации договоренностей стран на переговорах в Стамбуле.