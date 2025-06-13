В Израиле официально подтвердили атаку по Ирану и ждут ударов возмездия

Ранее сообщалось, что израильские войска начали атаку на Иран. В Тегеране слышны взрывы и работа ПВО. Израиль закрыл воздушное пространство над своей территорией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила экстренное предупреждение для жителей всей страны, объявив об отмене учёбы, работы предприятий и собраний с 03:00 по московскому времени.