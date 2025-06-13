Госдеп США прокомментировал удары Израиля по Ирану

Он отметил: Израиль проинформировал Вашингтон о том, что, по его мнению, эта операция была необходима для самообороны. «Мы не имеем отношения к ударам по Ирану, и нашим высшим приоритетом остается защита наших сил в регионе», — прокомментировал дипломат.